Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle moralli olan Fenerbahçe'de gözler, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumuna çevrilmişti. Yönetim, iki futbolcu için Tedesco'nun kapısını çalarak, "Hocam, ihtiyacınız varsa bu oyuncuları affedebiliriz" teklifinde bulundu.

"İHTİYACIM YOK"

Ancak genç teknik adam, kararlı bir duruş sergileyerek, "Hayır, şimdilik ihtiyacım yok" yanıtını verdi. Böylece affedilme konusu tamamen rafa kaldırıldı.

OCAK AYINDA AYRILIKLAR KAPIDA

Yönetim, Tedesco'nun kararı sonrası iki futbolcunun da ocak ayında takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Cenk Tosun'un devre arasında bonservisini alarak takımdan ayrılması bekleniyor. İrfan Can Kahveci için ise en az 7 milyon euro bonservis bedeli belirlendi ve kendisine talip olan kulüplerle görüşmelere başlanacak.

TARTIŞMA SONRASI KADRO DIŞI KALMIŞLARDI

0-0 biten Samsunspor maçının ardından, soyunma odasında İrfan Can Kahveci ile Brown arasında yaşanan tartışma kadro dışı kararında etkili olmuştu. Tedesco'nun disiplin konusundaki kararlı tutumu, camia içinde büyük destek görürken, genç hocanın "herkese hesap verir ama taviz vermez" imajını da güçlendirdi.