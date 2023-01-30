En Hamarat Benim programının sunucusu olan isim Kadir Ezildi büyük bir hayran kitlesine hakim. Ekranlarda samimi hareketleri ile gönülleri fetheden isimden gelene acı haberin ardından ise Kadir Ezildi anneannesi öldü mü? Kadir Ezildi anneannesi hasta mıydı, neden öldü? soruları aratıldı.

Fox ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programında sunuculuk yapan Kadir Ezildi'den gelen haber sevenlerini üzdü. Hayranları ise arama motorlarında Kadir Ezildi anneannesi öldü mü? Kadir Ezildi anneannesi hasta mıydı, neden öldü? sorularına yanıt aradı. Peki, Kadir Ezildi anneannesi öldü mü? Kadir Ezildi anneannesi hasta mıydı, neden öldü?

KADİR EZİLDİ ANNEANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Ekranların sevilen ismi Kadir Ezildi'nin anneannesi olan Gülhanım Kaplan'ın vefat haberi geldi.

Kadir Ezildi, sevenlerine haberi İnstagram üzerinden duyurdu.

"Yılın son akşamında buraya bırakacağım benim ve bizim için çok özel bir video var ;

Bir evde geçen öyle bir hayat düşünün ki en başından en sonuna geçen zaman diliminde acısıyla , tatlısıyla , geçirdiğim içinde büyüdüğüm olgunlaştığım ev , her odasında geçirdiğim onca hatıra , baktığım da her döktüğüm gözyaşının ve kahkahanın bu kadar anlamlı ve özel olması 22 yılın en büyük hediyesi ve bir o kadar büyük , bir ayrılıktan ziyade yeni bir başlangıç tüm yaşanmışlıklarımı burada bırakıp yeni bir sayfa için hazırım ! bana kazandırdığı insanlarla Yoluma devam edecegim ve en güzelide kocaman bir aileye sahip oldum sizler sayesin de yeni sayfaları daha güzel anılarla dolduracağız , biz yeterki varolalım

Ve yeni yılın hepinize bol şans bereket ve huzur getirmesini diliyorum"