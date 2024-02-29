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Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün?

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Dünya Kadınlar Günü, her yıl kutlanan ve kadınların değerini vurgulayan bir gün. Bu özel gün, tüm dünyada büyük bir önemle kutlanıyor. Kadınlar günü ne zaman ve Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında olduğu sorgulanıyor. Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı ve ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün?

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıkmıştır ve ne olduğu herkes tarafından araştırılıyor. Doğumdan ölüme kadar, hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz değerli kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak tarihe geçmiştir. Kadınlar Günü ne zaman ve ayın kaçında olduğumerak ediliyor. Dünyanın yer yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yoğun ilgi ile kutlanıyor. Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün? Detaylar haberimizdedir…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta kutlanıyor. Bu yıl 8 Mart Cuma gününe denk geliyor.

Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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