Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleştirilecek

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak derbide yıllar sonra dört tribünde birden dev bir koreografi yapacak. Sarı-lacivertliler, çeşitli gösterilerle tribünleri coşturup, Sadettin Saran'ın seçim dönemindeki "Kadıköy Ruhu" vaadini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda lider Galatasaray'ı konuk edecek.

YILLAR SONRA DÖRT TRİBÜNDE KOREOGRAFİ

Kadıköy'de oynanacak derbi adeta karnaval alanına dönecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun yıllar sonra dört tribünü kaplayacak dev koreografi gerçekleştirecek. Kadıköy'de saat 16.00'da açılacak stat kapılarının ardından maç öncesi çeşitli gösteriler düzenlenecek. Taraftarlar, coşku dolu tezahürat ve görsel şölenle stadyumu renklendirirken, tüm tribünlerin saat 18.30'a kadar dolu olması, derbi atmosferinin doruk noktasına ulaşmasını sağlayacak.

SADETTİN SARAN SEÇİM VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim döneminde sunduğu "Kadıköy Ruhu'nu yeniden canlandıracağız" vaadini bu dev derbiyle birlikte gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Taraftarların enerjisi ve tribünlerdeki görsel şov, tüm Kadıköy'ü sarı-lacivert yapacak.

