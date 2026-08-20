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EYT Dışındakiler İçin Kademeli Emeklilik Beklentisi Sürüyor

EYT Dışındakiler İçin Kademeli Emeklilik Beklentisi Sürüyor
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8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların kademeli emeklilik talebi devam ederken, 2026 itibarıyla yasal bir düzenleme veya resmi takvim bulunmuyor. Mevcut sistemde emeklilik şartları sigorta başlangıcı, statü, prim ve yaşa göre değişiyor; internettekiler dahil tüm hesaplar resmi değil.

EYT kapsamı dışında kalan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar, bu konuda yeni bir adım atılıp atılmayacağını yakından takip ediyor. 2026 itibarıyla kademeli emeklilikle ilgili resmi bir karar bulunmuyor; mevcut emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve düzenleme takvimi de açıklanmadı.

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde kapsamın sigortalılık başlangıcı, prim süresi ve yaş kriterleri üzerinden belirleneceği ifade ediliyor. Talepler özellikle sigorta başlangıcı 2000-2008 arasında olan çalışanlarda yoğunlaşıyor. Bu kesim, yaş ve prim koşullarının sigorta başlangıç yılına göre aşamalı hale getirilmesini istiyor.

Mevcut sistemde emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine, statüye, prim gün sayısına ve yaşa göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların koşulları farklılaşabiliyor. Gündemdeki modelde yaş ve prim kriterlerinin basamaklı uygulanması tartışılıyor; ancak yasal değişiklik yapılmadığı sürece mevcut koşullar geçerliliğini koruyor.

İnternette dolaşan olası emeklilik hesapları ve tablolar resmi nitelik taşımıyor. Yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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