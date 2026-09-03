2. EYT İçin Gözler TBMM'de: Kademeli Emeklilik Yasalaştı mı?

Eyt düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından kapsam dışında kalan milyonlarca çalışan için gözler kademeli emeklilik sistemine çevrildi. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor. Kamuoyunda '2. EYT' olarak adlandırılan bu düzenlemeye ilişkin TBMM'ye sunulmuş kanun teklifleri bulunuyor.

Muhalefet milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanları kapsayan teklifler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki değerlendirme aşamasında beklemeyi sürdürüyor. Yapılan açıklamalara ve yürürlükteki mevzuata bakıldığında, kademeli emekliliği yürürlüğe koyan ya da mevcut yaş-prim şartlarını değiştiren yasalaşmış bir düzenleme veya torba yasa maddesi bulunmuyor. Soru önergelerine verilen yanıtlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın değerlendirmeleri, sosyal güvenlik sistemindeki dengenin korunmasını öncelikli hedef olarak öne çıkarıyor. Kademeli emeklilik henüz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş değil.

Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan vatandaşlar için mevcut kanun hükümleri uygulanmaya devam ediyor. Tam emeklilik için 7000 prim gününü tamamlamak kaydıyla kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. Kısmi emeklilik içinse 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim günü şartının yanında, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşın doldurulması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi