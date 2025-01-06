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Kabine toplantısı bitti mi 2025?

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Yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturuyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi 2025?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Yılın ilk toplantısında en düşük emekli maaşına zam, memur ve emekliye refah payı en kritik başlıklar olarak göze çarparken terörle mücadele ve Suriye konusu da masadaki konular arasında yer alıyor. Alınan kararları Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME BEKLENTİSİ VAR

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Yine memur ve emekliye refah payı da en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

SURİYE ÖNCELİKLİ BAŞLIKLAR ARASINDA

Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.

Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak. Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DA MASADA

Ankara bir taraftan da dikkatini Suriye'nin kuzeyine çevirmiş durumda. Münbiç ve çevresinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG arasında çatışmalar devam ederken özellikle Kobani, Kamışlı ve Haseke'de sahadaki son duruma ilişkin bilgiler ve olası tehditlere dönük planlamalar da Kabine'de konuşulacak. Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ 2025?

Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Kabine toplantısı bitti mi 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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