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Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir?

Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir?
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Hollanda Futbol Federasyonu'nun yayınladığı basın açıklamasında, efsanevi orta saha oyuncusu Johan Neeskens'in Pazartesi günü hayatını kaybettiği. Peki, Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir?

Hollanda Futbol Federasyonu, efsane futbolcu Johan Neeskens'in 73 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir?

JOHANN NEESKENS ÖLDÜ MÜ?

Hollanda Futbol Federasyonu, efsane futbolcu Johan Neeskens'in 73 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

JOHANN NEESKENS KİMDİR?

Frank Rijkaard'ın yardımcısı olarak Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı'nda antrenörlük görevine getirilen Johan Neeskens, Hollanda ve dünya futbolunun yetiştirdiği efsane isimlerden biridir.

Heemstede doğumlu Hollandalı teknik adam, ülkesinin RCH takımıyla 17 yaşında profesyonel futbolcu oldu. İki sezon sonra Ajax?a transfer olan Neeskens, burada kariyer patlamasını gerçekleştirdi ve 4 sezonda 124 maça çıkıp 33 gol attı.

Dönemin orta saha yıldızı olması, Neeskens?e 1974?te Barcelona kapısını açtı. İspanyol ekibiyle 5 sezonda 140 maça çıktı, 35 gol atarken takım arkadaşı ve vatandaşı Johan Cruyff'a yapılan gönderme ile Johan Segon (İkinci Johan) lakabını aldı.

1979?da New York Cosmos takımına gitti, beş sezon ABD?de kaldıktan sonra Avrupa?ya döndü ve 40 yaşına kadar çeşitli kulüplerde forma giyip futbolu bıraktı.

Neeskens?in aktif futbol kariyerinde, Ajax ile iki lig, üç Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu, yine 1972?de kazanılmış UEFA Süper Kupası ve Kıtalararası Şampiyonluğun yanı sıra 1979?da Barcelona ile Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.

Neeskens, 49 kez formasını giyip 17 gol attığı Hollanda Milli Takımı ile iki kez Dünya Kupası finali gördü.

Futbolculuğuyla bir dönemin efsaneleri arasına giren Neeskens, teknik direktörlük kariyerine, futbolu bıraktığı FC Zug?da başladı. 1995?te Guus Hiddink?in yardımcısı olarak Hollanda Milli Takımı?nda göreve başladı. Ardından 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası?nda Frank Rijkaard?ın yardımcısı olarak görevine devam etti.

2000-2004 arasında, ülkesinin NEC Nijmegen takımını çalıştırdı ve kulübü ilk kez Avrupa kupalarına taşıdı. 2005?te yine Guus Hiddink?in yardımcısı olarak Avustralya Milli Takımı?nda görev yaptı. İtalya?ya son saniye penaltısıyla elendikleri 2006 Dünya Kupası?nda, oyuncumuz Harry Kewell ile çalışmış oldu.

Aynı yıl yine Rijkaard?ın yardımcısı olarak Barcelona?da göreve geldi ve kazanılan kupalarda pay sahibi oldu. Rijkaard ile birlikte Barcelona?dan ayrılan Neeskens, Galatasaray ile anlaşana kadar Hollanda B Milli Takımı?nı çalıştırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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