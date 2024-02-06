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Joe Worrall kimdir? Beşiktaş'ın yeni stoperi kim?

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Premier Lig ekibi Nottingham Forest, stoper oyuncusu Joe Worrall'ı sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralamak üzere anlaştığını duyurdu. Satın alma opsiyonu da olan anlaşma kapsamında 27 yaşındaki Worrall, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 8 maçta görev yapmıştı. Joe Worrall kimdir? Beşiktaş'ın yeni stoperi kim?

Joe Worrall kimdir? Beşiktaş'ın yeni stoperi kim? Beşiktaş, resmi X hesabından yaptığı açıklamada yeni transfer Joe Worrall'in Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, stoper oyuncusu Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.27 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Nottingham Forest formasıyla 8 maçta görev aldı.

JOE WORRALL KİMDİR?

Joseph Adrian Worrall 10 Ocak 1997'de doğmuştur. defans pozisyonunda görev yapan İngiliz profesyonel futbolcudur. Premier League takımlarından Nottingham Forest'ta forma giymektedir.

Joe Worrall kimdir? Beşiktaş'ın yeni stoperi kim?

Joe Worrall kimdir? Beşiktaş'ın yeni stoperi kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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