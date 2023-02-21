Japonya'daki küre nedir? Japonya'nın Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu şehri sahilinde gizemli metal bir küre bulundu. Peki, Japonya'daki küre ne küresi? Japonya'daki küre nedir? Detaylar haberimizde...

JAPONYA'DAKİ KÜRE NE KÜRESİ?

Japonya'nın Shizuoka eyaletine bağlı Hamamatsu şehrindeki sahilde bulunan gizemli metal küre yetkilileri alarma geçirdi.

PATLAMA RİSKİ YOK

Yapılan teknik incelemede, metal kürenin içinin boş olduğu ve patlama riski taşımadığı belirlenirken, cismin ne olduğunu ve bölgeye nasıl ulaştığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.