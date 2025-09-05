İzzet Özilhan kimdir? İzzet Özilhan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İzzet Özilhan, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olarak öne çıkıyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Özilhan, iş dünyasındaki güçlü pozisyonuyla tanınırken, özel hayatı ve serveti de sıkça ilgi görüyor. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal yaşamıyla da magazin basınının gündeminde yer almaktadır. İzzet Özilhan ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, Türkiye'nin prestijli iş insanları arasında yer almakta olup, özel hayatı ve serveti kamuoyunda sıkça ilgi odağı oluyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak önemli bir pozisyonda bulunan Özilhan, iş dünyasındaki aktif rolünün yanı sıra sosyal yaşamıyla da magazin gündeminde yer buluyor. İş insanı, Anadolu Grubu'nun kurucularından Tuncay Özilhan'ın oğludur.

Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Hofstra Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans alanında tamamlayan Özilhan, kariyerine 2006 yılında Coca-Cola A.Ş.'de Marka Temsilcisi olarak başladı. Ardından Coca-Cola Hellenic A.Ş.'de Satış Yöneticisi olarak görev aldı.

2011 yılından itibaren Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet gösteren Özilhan, grubun çeşitli sektörlerdeki yatırımlarını yöneten ve büyümesine katkı sağlayan önemli isimlerden biridir.

İZZET ÖZİLHAN KAÇ YAŞINDA?

İzzet Özilhan, 1982 yılında dünyaya gelmiştir ve 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. İş dünyasında genç yaşlardan itibaren önemli başarılar elde eden Özilhan, aynı zamanda Anadolu Grubu'nun yönetiminde aktif rol almaktadır. Hem iş hayatındaki etkisi hem de sosyal çevresiyle dikkat çeken Özilhan, Türkiye'nin tanınan iş insanları arasında yer alıyor.

İZZET ÖZİLHAN NERELİ?

İzzet Özilhan, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olarak İstanbul doğumludur. Ailesiyle birlikte uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Özilhan, hem iş hem de sosyal hayatını bu şehirde sürdürüyor. Anadolu Grubu'nun köklü ailesinden gelen Özilhan, özellikle iş dünyasında İstanbul merkezli faaliyetleriyle tanınıyor.

İZZET ÖZİLHAN EVLİ Mİ?

İzzet Özilhan, 2011 yılında tanınmış oyuncu Yasemin Ergene ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunmaktadır. Özilhan ve Ergene, zaman zaman magazin basınının ilgi odağı haline gelmiştir.

2023 yılının sonlarında çift hakkında boşanma iddiaları gündeme gelmiş olsa da, bu söylentiler resmi olarak doğrulanmadı. Sosyal medyada yapılan bazı değişiklikler, spekülasyonların artmasına yol açmıştı. Ancak çift, özel hayatlarıyla ilgili kesin bir açıklama yapmamıştır.