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İzmir'de suya zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İZSU zamlı tarife ne zaman geçerli olacak?

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İzmir'de suya zam var mı? İzmir'deki su tüketim tarifelerine zam yapılacağına dair iddialar gündemde. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) suya yapılacak zam oranı ve zamlı tarifenin ne zaman geçerli olacağı merak konusu. Peki, İzmir'de suya zam var mı, ne kadar?

İzmir'de suya zam geldi mi ve ne zamandan itibaren geçerli olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU suya yüzde kaç zam yapılacağını açıkladı. İZSU'ya en son Haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı. İzmir'de suya yüzde kaç zam yapılacak? Detaylar haberimizdedir...

İZMİR'DE SUYA ZAM VAR MI?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) suya yüzde 30 zam yapılacağını açıkladı.

İzmir'de suya zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İZSU zamlı tarife ne zaman geçerli olacak?

İZSU YÜZDE KAÇ ZAM YAPACAK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak.

Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.

İzmir'de suya zam var mı, yüzde kaç zam yapılacak? İZSU zamlı tarife ne zaman geçerli olacak?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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