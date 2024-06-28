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İzmir'de suya zam mı geldi? İZSU su zammı ne zaman geçerli?

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İzmir'de İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde zam yapıldı. İzmir'de suya zam mı geldi merak ediliyordu. Peki, İZSU su zammı ne zaman geçerli?

İzmir'de suya zam mı geldi? İzmir'de İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde zam yapıldı. İzmir'de suya zam mı geldi merak ediliyordu. Peki, İZSU su zammı ne zaman geçerli? Detaylar!

İZMİR'DE SUYA ZAM MI GELDİ?

Gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Türkiye geneli için elektriğe yüzde 38 oranında zam yapılması sonrası bu kez de İzmirlileri üzecek bir haber geldi. İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla İzmir'de suya yüzde 45 zam geldi. Zam kararı ise 1 Temmuz'dan sonra geçerli olacak.

İzmir'de suya zam mı geldi? İZSU su zammı ne zaman geçerli?

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 45 ZAM GELDİ

Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi. Diğer taraftan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oybirliği ile geçmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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