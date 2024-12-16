İzmir Belediyesi'ne haciz geldi mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne haciz şoku! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR BELEDİYESİ'NE HACİZ Mİ GELDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları sebebiyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi gerçekleştirdi. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke koyuldu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN NE KADAR BORCU VAR?

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi. Sabah'ın haberine göre Bakanlık, belediyelerin mevduat ve iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koydu.