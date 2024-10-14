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İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne?

İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne?
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İzlanda Türkiye maçı ertelendi mi, oynanmayacak mı? UEFA'nın kararı ne? Milli maç erteleniyor mu? Türkiye İzlanda maçı ertelenecek mi? UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçı, İzlanda'nın Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki soğuk hava ve don olayı nedeniyle yarına ertelenebilir. Futbol severler maçın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki Türkiye İzlanda maçı son durum ne?

İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın Türkiye İzlanda maçını erteledi mi? Milli maç erteleniyor mu? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Oldukça soğuk bir havada oynanması beklenen maç öncesi önemli bir gelişme yaşanıyor. İşte Türkiye İzlanda maçı son durum…

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Soğuk ve saha koşulları nedeniyle iki ülkenin milli takımları da dün antrenmanlarını kapalı futbol stadyumu Midgardur'da gerçekleştirdi. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışan milliler maç saatini beklemeye başladı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. İzlanda'daki soğuk hava Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don yaşanmasına neden oldu. UEFA müfettişleri, İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileriyle bir toplantı yapacak ve eğer maç ertelenirse, maçın yarın oynatılması planlanıyor.

İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne?

Betül Cirit
Betül Cirit
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