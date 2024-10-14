İzlanda Türkiye hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda? İzlanda Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İzlanda Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte İzlanda Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde!

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İzlanda Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı İzlanda Türkiye açını izleyebilirsiniz.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

İZLANDA TÜRKİYE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İzlanda Türkiye maçı 11'leri henüz belli olmadı. Türkiye'nin muhtemel 11'i şöyledir:

İZLANDA MUHTEMEL 11: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Finnsson, Willumsson, Gudmundsson, Ellertsson, Johannesson, Oskarson, Gudjohnsen

TÜRKİYE MUHTEMEL 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzlanda Türkiye maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.