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İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu?

İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu?
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Saran Grubu'na ait S Sport ve S Sport Plus kanallarından yapılanma açıklamada bu hafta sonu oynanacak olan La Liga ve Serie A maçlarının yayınlamama kararı alındığı duyuruldu. Peki, İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu?

RTÜK'ten yasadışı bahis reklamı cezası alan S Sport, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçlarını yayınlamama kararı aldı. Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu?

İTALYA LİGİ MAÇLARI YAYINLANIYOR MU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarında yasa dışı bahis reklamı yayınladığı gerekçesiyle Saran Medya'ya ait S Sports kanalına üst sınırdan para cezası kesmişti.

RTÜK cezası sonrasında kanal yönetiminden flaş bir açıklama geldi. S Sports, İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçlarının yayınlarını durdurma karar aldığını duyurdu.

S Sport ve S Sport Plus'tan yapılan açıklama şöyle :

Kamuoyunun Dikkatine,

25 Kasım 2024 tarihindeki kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz gibi, yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.

Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye'ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir.

Kamuoyu açıklamamızda bunları net bir şekilde ifade etmemize rağmen, maalesef sosyal medyada grubumuzu karalayan paylaşımlar devam etmiş ve eksik bilgi ile kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki: içinde bulunulan ve tüm sektörü ilgilendiren bu durum bütün resmi kurumlarla ve ilgili paydaşlarla defalarca paylaşılmıştır. Buna karşın, dün RTÜK'ün tarafımıza ceza kestiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu cezanın bize tebliğ edilmesini beklerken, bu yayınların devamı halinde yasal olarak para cezasından çok daha ağır müeyyidelere maruz kalabileceğimiz için bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz.

Amacımız, yasal yükümlülüklere uygun şekilde hareket ederken izleyicilerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve onların olası mağduriyetlerine de engel olmaktır. Yayıncı kuruluş olarak izleyicilerimizi çok sevdikleri bu içeriklerden mahrum bırakmak ve yükümlülüğümüz olan liglerle anlaşmalarımızı riske atmak pahasına aldığımız bu kararı ilgili liglere yazılı olarak da bildirdik ve Türkiye'ye özel sinyal için olan talebimizi yineledik.

İzleyicilerimizin maç yayınlarına bir an önce ulaşması bizim de en öncelikli hedefimizdir. Çözüm yolunda çabalarımız aralıksız devam etmektedir. Ortaya çıkan durumun öncelikli mağduru olan izleyicilerimize anlayışları ve süreç içerisinde bizlere olan güveni için şimdiden teşekkürü borç biliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

S Sport & S Sport Plus

İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu?

İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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