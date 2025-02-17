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İsviçre merkezli UBS, altın fiyatları için yeni tahminde bulundu

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İsviçre merkezli finans devi UBS, altın fiyatları hakkında yeni bir tahminde bulundu. Altın yatırımcıları ve piyasa takipçileri tarafından yakından takip edilen yeni tahmine göre, sarı metalin 3.200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği öngörüldü.

Dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden biri olan Zürih merkezli İsviçre bankası UBS Group AG, 2025 yılı için ons altın fiyatlarına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. Hali hazırda 2897 dolar dolayında seyreden ons altının yıl içinde 3.200 dolar seviyesini görebileceği yorumuna yer verildi.

"ALTIN FİYATLARI YIL SONUNDA ZİRVEYİ GÖRECEK"

2024'ü rekorlarla bitiren kıymetli maden, yeni yılda da rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. UBS analistleri, güçlü seyreden altın fiyatlarına ilişkin yeni beklentilerini açıkladı. Buna göre, merkez bankalarının satın almalarının da etkisiyle kıymetli maden fiyatları daha da yüksek seviyelere ulaşacak. Analistler açıklamalarında "Henüz Şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Buna göre tahminlerin yeniden değerlendirildiği belirtilen açıklamada, altının zirve seviyeye 2025'in son çeyreğinde ulaşacağı öngörüldü. Açıklamada, "Yeni değerlendirmemiz, altının daha önce tahmin ettiğimizden daha yüksek bir seviyeye çıkacağını gösteriyor" dikkati çekti.

İsviçre merkezli UBS, altın fiyatları için yeni tahminde bulundu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıspf8rvknv5:

isvicrenin merkez bankası nezamandar beri UBS? benim bildiğim merkez bankası SNB. neyse öğreneceğüsunuz

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