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İstihdamı Koruma Destek Programı'nda Yeni Dönem Başladı

İstihdamı Koruma Destek Programı'nda Yeni Dönem Başladı
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Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle İstihdamı Koruma Destek Programı'nın yeni dönemi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB iş birliğiyle yürütülen programda, istihdamını koruyan imalat sanayi işletmelerine aylık 3.500 TL'ye kadar destek ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanabilecek.

İstihdamı Koruma Destek Programı'nda yeni dönem, Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB'in yürüttüğü programda, istihdamını koruyan imalat sanayi işletmelerine yönelik destekler yeniden düzenlendi. Belirli sektörlerdeki işletmelere aylık 3.500 TL'ye kadar destek, ayrıca 36 aya kadar vadeli kredi desteği sağlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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