İstanbul yağmur kaçta başlayacak? İstanbul bugün yağmur yağacak mı?

İstanbul, Meteoroloji ve AFAD'ın günlerden bu yana yaptığı yağmur uyarısının ardından kuvvetli olması muhtemel sağanak yağışını bekliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne giderek hem incelemelerde hem de değerlendirmelerde bulundu. Peki, İstanbul bugün yağmur yağacak mı? İstanbul yağmur kaçta başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un beklediği sağanak yağış hakkında AKOM'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, sağanak yağışının Pendik, Tuzla, Maltepe ve Şile'de etkili olmasını beklediklerini dile getirdi. İmamoğlu, önlemlerin alındığını ancak yine de vatandaşların temkinli olması gerektiğini ifade etti.

İSTANBUL YAĞMUR KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şu anda yağışın Sakarya- Kocaeli hattında etkili olduğunu belirten İmamoğlu, "Şu an itibarıyla yağışın Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul'da bu illerin arasında ancak Pendik, Tuzla, Maltepe ve Şile'de daha etkili olacağını öngörüyoruz. Yine de bu günü kontrollü bir şekilde geçireceğiz" dedi.

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'a turuncu kodlu uyarı verildi. Bugün sabahın ilk saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da etkisini gösteren, öğleden sonra da İstanbul'a gelmesi beklenen sağanak yağmurla ilgili AKOM, Valilik ve AFAD da peş peşe uyarılarda bulundu.

AFAD: SELE KARŞI TEBDİRLİ OLUN

AFAD tarafından İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, "İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.