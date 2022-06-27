İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 27 Haziran 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 27 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Küçükçekmece elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 27 Haziran 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 27 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 27/06/2022 10:00:00 - 27/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-27 10:00:00 2022-06-27 13:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞANLI sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-06-27 09:00:00 2022-06-27 17:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ORTA, BAĞLAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-06-27 09:00:00 2022-06-27 13:00:00

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