İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın yine zirvesinde

İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısıyla Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.488 uçuşla Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktığını açıkladı. Uraloğlu, açıklamasında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

"İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU"

Uraloğlu, rapora göre İstanbul Havalimanı'nın dünyada ve Avrupa'da öne çıktığına işaret eden şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.488 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Dünya genelindeki küresel ölçekli 25 havalimanı içinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'mız 7'nci sırada yer aldı."

LİSTEDE ANTALYA HAVALİMANI DA VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın günlük ortalama 949 uçuşla listede 10. sırada olduğunu, Türkiye'nin ise günlük ortalama 3 bin 735 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafiğe sahip 6. ülke olduğunu vurguladı.

TÜRK HAVA SAHASI DA AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Ayrıca, Türkiye'nin uçuşlarındaki başarının gecikme sürelerinde de kendini gösterdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "EUROCONTROL hava sahasında uçuş başına ortalama 2,27 dakika gecikme yaşanırken, Türk hava sahasında bu süre 0,5 dakikanın altına inerek Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" ifadesini kullandı. Uraloğlu, Budapeşte'nin ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en fazla gecikme yaşayan hava sahası olduğunu, Almanya'nın Karlsruhe bölgesinde hava koşullarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme yaşandığını ve Zagreb ile Belgrad'ın ise 1,8 dakikayla en fazla gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldığını ekledi.