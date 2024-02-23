İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına verilecek desteklerle ilgili yeni bir karar alındı. İstanbul'da kentsel dönüşüme destek ne kadar? Kentsel dönüşüme destek şartları neler? olduğu merak ediliyor. İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yeni yapılarda hak sahiplerine konut için kredi verilebilecek. İstanbul'da kentsel dönüşüme destek ne kadar? Kentsel dönüşüme destek şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yeni yapılarda hak sahiplerine konut için;

700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi, bir iş yeri için; 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK ŞARTLARI NELER?

Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek. İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilecek.

Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlattığımız 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız" ifadelerine yer verdi.