İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'da kira fiyatları son aylarda hızla artarken, dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun daire bulması neredeyse imkânsız hale geldi. Özellikle merkez ilçelerde ve ulaşım ağlarına yakın bölgelerde kiralar astronomik seviyelere yükselirken, kiralanmak istenen evlerin durumu ise çoğu zaman beklentilerin çok altında kalıyor. Son olarak Gaziosmanpaşa'da 30 bin TL kira bedeliyle ilana çıkarılan bir dairenin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

HARABEYE DÖNMÜŞ EV İÇİN 30 BİN TL İSTİYORLAR

Gaziosmanpaşa'da bir emlak sitesinde yer alan ilan, görenleri şaşkına çevirdi. İlanda yer alan fotoğraflarda dairenin duvarlarının rutubet içinde olduğu, sıvaların döküldüğü ve derin çatlakların bulunduğu görüldü. Tavanlarda nemden kaynaklanan kararmalar dikkat çekerken, banyo ve mutfağın da son derece bakımsız olduğu anlaşıldı.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Tüm bu olumsuz koşullara rağmen evin aylık kirasının 30 bin TL olarak belirlenmesi, "Bu evin değeri nasıl bu kadar yüksek olabilir?" sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, binlerce kullanıcı tarafından tepkiyle yorumlandı.

"EV DEĞİL, RESMEN HARABE"

Evin görüntülerinin yayılmasıyla birlikte vatandaşlardan çok sayıda eleştiri geldi. Kullanıcılar, "İnsana yaşam alanı sunmayan bir yer için bu kadar para istemek vicdansızlık", "Ev değil, resmen harabe", "Kiralar yüzünden insanlar sokakta kalacak" yorumları yaptı. Özellikle dar gelirli ailelerin yüksek kira bedelleri nedeniyle şehir merkezinden uzak semtlere taşınmak zorunda kaldığı, hatta bazı ailelerin ev bulamadığı için akrabalarının yanında yaşamak zorunda kaldığı da sık sık dile getiriliyor.