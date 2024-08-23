İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi?

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024 merak ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir düzenleme yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI 2024

İstanbul'da benzin 43,21 TL

İzmir'de benzin 43,98 TL

Ankara'da benzin 43,53 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da mazot 43,84 TL

İzmir'de mazot 44,80 TL

Ankara'da mazot 44,31 TL

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk indirim geldi. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik öngörülmüyor.