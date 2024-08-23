Üye Girişi
Haberler

İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, İzmir ve Ankara benzin fiyatları merak edilirken güncel akaryakıt fiyatları 2024 gündeme geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024 ve güncel akaryakıt fiyatları ne kadar olduğu araştırılıyor. Akaryakıt fiyatları bugünden itibaren yeniden değişti ve benzin litre fiyatı 1,46 TL geriledi. Peki, Benzine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024 ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024 merak ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir düzenleme yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI 2024

  • İstanbul'da benzin 43,21 TL
  • İzmir'de benzin 43,98 TL
  • Ankara'da benzin 43,53 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

  • İstanbul'da mazot 43,84 TL
  • İzmir'de mazot 44,80 TL
  • Ankara'da mazot 44,31 TL

İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi?

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk indirim geldi. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik öngörülmüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Ekonomi Ankara İzmir Enerji Gündem Finans Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 23 AĞUSTOS 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifresi belli oldu mu? Hamster Kombat nedir, nasıl kulla CUMA HUTBESİ 23 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Roblox ne zaman açılacak? 23 Ağustos Cuma Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... KPSS LİSANS SONUÇLARI! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM GİRİŞ EKRANI 23 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. 23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri! 23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? GELİNİM MUTFAKTA 23 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 23 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman? Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gaziantep maçı şifresiz mi? TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)?
title