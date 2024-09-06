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İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?

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İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşsizlik maaşı ne zaman yatar, ayın hangi günü alınır ve ne kadar miktarda ödeme yapılır sorularının yanıtları araştırılıyor. İşsizlik maaşı alacak olan vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde bulunuyor.

İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, işsizlik maaşının ayın kaçında yattığını ve kaç TL olduğunu araştırıyor. İşsizlik maaşının yatış tarihi ve miktarı, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirleniyor ve her ay belirli bir tarihte ödeniyor. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

2024 yılı için işsizlik maaşları, işsizlik sigortası primleri ile belirlenen ve brüt maaşın belli bir yüzdesi olarak hesaplanan bir tutardır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Maaşın net miktarı, kişinin daha önceki maaşına, işsizlik sigortası primine ve yıllık artışlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı için işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapanlar, hizmet akdinin fesih edilmesinden önce kesintisiz olarak 120 gün çalışmış olanlar ve en az 600 gün prim ödemesi yapmış olan kişiler, işsizlik maaşına başvurarak bu yardımdan yararlanabilirler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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