İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? İşsizlik maaşı nasıl alınır, nasıl başvuruluyor? İşsizlik maaşı ne kadar 2024? İşsizlik maaşı nasıl sorgulanır? İşsizlik maaşı alacaklar nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde…

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Sigortalı hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurulmalıdır. Başvuru, İŞKUR merkezine gidilerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı sigortalı çalışan işçinin geçimini devam ettirebilmesi için devlet tarafından belli süre yapılan ödemeye denir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar şunlardır:

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapmak

İşsizlik maaşı hakkında daha fazla bilgi ve başvuru süreci için İŞKUR' un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.