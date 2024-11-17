İsrail Belçika maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsrail Belçika geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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İSRAİL BELÇİKA MAÇ ÖZETİ

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İsrail Belçika maçı henüz sona ermedi. Özet yayınlandığında sayfamızda yer alacaktır.

İSRAİL BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İsrail Belçika maçı henüz sona ermedi.

İSRAİL BELÇİKA MAÇI NE ZAMANDI?

22.45'te başlayacak İsrail Belçika maçı 17 Kasım Pazar günü oynanancak.

İSRAİL BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İsrail Belçika maçı canlı olarak EXXEN platformundan yayınlanıyor.