Üye Girişi
Haberler

İspanya Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Fransa EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İspanya Fransa maçı canlı izle araştırması yapıyor. İspanya Fransa maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İspanya Fransa maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İspanya Fransa maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Fransa canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

İspanya Fransa maçı canlı izle! İspanya Fransa EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İspanya Fransa maçı canlı izle araştırması yapıyor. İspanya Fransa maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İspanya Fransa maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İspanya Fransa maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Fransa canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

İspanya Fransa maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İspanya Fransa maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İspanya Fransa maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İspanya Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN

İspanya Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Fransa maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4
İlgili Haberler
TRT 1 güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT 1 frekans güncelleme ayarı nasıl yapılır?TRT 1 güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT 1 frekans güncelleme ayarı nasıl yapılır?

İSPANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Fransa maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Fransa maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İspanya Fransa Televizyon Gündem Spor Haberler

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title