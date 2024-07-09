İspanya Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

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İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN

İspanya Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Fransa maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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İSPANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Fransa maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Fransa maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.