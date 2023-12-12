İsmail Mert Fırat kimdir? İsmail Mert Fırat kaç yaşında nereli?
Süper Lig ekibi Mke Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifası sonrası yeni başkan seçildi. Peki, İsmail Mert Fırat kimdir? İsmail Mert Fırat kaç yaşında nereli?
MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifası sonrasında İsmail Mert Fırat başkanlığa getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme alarak, başkanlığa İsmail Mert Fırat'ın getirildiği belirtildi. İsmail Mert Fırat kimdir? İsmail Mert Fırat kaç yaşında nereli?
İSMAİL MERT FIRAT KİMDİR?
Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir" denildi.