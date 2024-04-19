Futbolseverler, İsmail Kartal'ın kariyerini ve hayatını merak ediyor. İsmail Kartal'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli?

İSMAİL KARTAL KİMDİR?