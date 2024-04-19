İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal hakkında merak edilenler. Kartal, futbol kariyeri boyunca birçok önemli takımda görev yaptı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin başında bulunuyor. Kartal'ın yaşını ve nereli olduğu sıkça merak edilen konular arasında.
Futbolseverler, İsmail Kartal'ın kariyerini ve hayatını merak ediyor. İsmail Kartal'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal kaç yaşında, nereli?
İSMAİL KARTAL KİMDİR?
- 25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Futbol kariyerine Sarıyer'de başlamıştır. Sarıyer'deki performansıyla dikkat çektikten sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur.
- 2 yıl boyunca Gaziantepspor forması giyen İsmail Kartal, 1983 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Sarı lacivertli ekipte 10 yıl forma giyen Kartal, Fenerbahçe'nin simge isimlerinden birisi olmuştur. Fenerbahçe kariyerinde 235 maça çıkan İsmail Kartal, dokuzu penaltıdan toplam 15 gole imza atmıştır.
- 1993 yılında Denizlispor'a transfer olan İsmail Kartal, son olarak Adanaspor forması giymiş ve futbolculuğu bırakmıştır.
- İlk kez 1982 yılında Türkiye U-21 takımına çağrılmıştır. 2 kez U-21 formasının ardından 6 kez A Milli Futbol takımı forması giymiştir ve 8 milli maçta 1 gol kaydetmiştir.
- Futbolculuk kariyererinin ardından teknik direktör olma yolunda ilk adımlarını atan Kartal, 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw'ün yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev aldı.
- İlk teknik direktörlük görevini 2000 yılında Kardemir Karabükspor'da yapan İsmail Kartal, 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'de altyapı antrenörü olarak görev aldı.
- 2004 yılında Sivasspor'un başına geçen ünlü teknik adam Sivasspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor takımlarında da görev alan Kartal, 2010 yılında Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak döndü.
- 4 yıl boyunca Fenerbahçe teknik ekibinde görev alan İsmail Kartal, 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. İlk derbi galibiyetini aynı sezonda oynadığı Beşiktaş'a karşı almıştır.
- Görevinden ayrılmasının ardından Eskişehirspor ile anlaşan Kartal, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor takımlarını çalıştırmıştır.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi 2021-2022 sezonunda yarım sezon çalıştırmış ve sezonu 2. sırada tamamlamıştır. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmış ve yerine Portekizli teknik adam Jorge Jesus getirilmiştir.
- Sarı lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından 2023-2024 sezonu itibarıyla tekrar teknik direktörlük görevine dönmüştür.