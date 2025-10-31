Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişmesi yaşandı. Peki, Ismail Jakobs Galatasaray Trabzonspor maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı?

ISMAİL JAKOBS GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Davinson Sanchez'in kart cezalısı olması ve Wilfried Singo'nun sakatlık riski nedeniyle oynatılmak istenmemesinin ardından savunmada bir sıkıntı daha ortaya çıktı. 90 Digital YouTube kanalında Galatasaray muhabiri Kaya Temel'in aktardığı bilgilere göre, İsmail Jakobs rahatsızlığı sebebiyle son idmanda takımla çalışamadı. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor karşısında Eren Elmalı'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i resmi olarak açıklanmadı. Ancak muhtemel kadrolar şu şekilde şekilleniyor:

Galatasaray : Uğurcan; Eren, Lemina, Abdülkerim, Sallai, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

Trabzonspor : Onana; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Oulai, Augusto; Olaigbe, Zubkov, Onuachu