İsmail Acar kimdir? İsmail Acar kaç yaşında, nereli? İsmail Acar hayatı ve biyografisi!
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İsmail Acar'ın eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok galeri, müze ve koleksiyonlarda yer almaktadır. 2001 yılından itibaren gerçekleştirdiği tüm sergilerde, sergi gelirinin bir kısmını sosyal yardım amaçlı çalışan vakıf-dernek ve kuruluşlara bağışlamaktadır. Peki, İsmail Acar kimdir? İsmail Acar kaç yaşında, nereli? İsmail Acar hayatı ve biyografisi nedir?
Toplam otuz beş kişisel sergi açan ve kırkın üzerinde karma sergiye katılan sanatçı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir. Peki, İsmail Acar kimdir? İsmail Acar kaç yaşında, nereli? İsmail Acar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
İSMAİL ACAR KİMDİR?
İsmail Acar (d. 1971 Eskişar, Suşehri, Sivas) Türk ressam, enstelasyoncu ve illüstrasyoncu.
1988 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümüne girdi. 1991 yılında buradan mezun oldu. Aynı üniversitede 1993 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 1994 yılında New York'ta David Salle ile çalıştı.
2000 yılında Kaş limanında 350 metre uzunluğundaki duvar resmi projesini dört asistanı ile birlikte gerçekleştirdi.
İsmail Acar'ın eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok galeri, müze ve koleksiyonlarda yer almaktadır. 2001 yılından itibaren gerçekleştirdiği tüm sergilerde, sergi gelirinin bir kısmını sosyal yardım amaçlı çalışan vakıf-dernek ve kuruluşlara bağışlamaktadır. 2005 yılında Redd grubunun ilk albümü olan 50/50'nin kapak ve kartonet illüstrasyonlarını yapmıştır.
Toplam otuz beş kişisel sergi açan ve kırkın üzerinde karma sergiye katılan sanatçı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir. Ayrıca, eserleri Avrupa ülkelerinin tamamında, A.B.D., Kanada, Meksika, Arap Yarımadasının tamamında, Rusya, Moldova, Ukrayna, tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Çin, Tayvan, Kore ve Japonya'da müze, özel koleksiyon ve galerilerde bulunmaktadır.
Sergileri
1991-1994 yılları arasında katıldığı sergilerden bazıları
Uluslararası M.Ü. Sempozyumu
Kimsesiz Çocuklar Yararına Devlet Güz. San. Galerisi
Günümüz Sanatçıları Sergisi Devlet Resim Heykel Müzesi
Gar Sanat Galerisi
Derimod Sanat Galerisi
Gençlik ve Sanat Sergisi,
BP Sergisi
Geleneksel Form (2) Topkapı Sarayı
Q Caz Bölümü Çırağan Sarayı
Yerebatan Sarayı
Aya İrini Geleneksel Form (3).
Sanatçının 1993-2002 yılları arasındaki sergi ve aktivitelerinden bazıları şunlardır
Ankara
İstanbul
Antalya
İzmir
Sivas
Londra
Chicago (Art institute)
New York (Stephen Gong Gallery, Studio 44 Project)
Paris (instit & Français)
Cannes (Gallerie Eforco)
Madrid (Fundacim pensones)
Milano (Padigliem D Arte)
Münih (Gallery Tanit)