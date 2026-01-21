Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tavuk döner restoranı açan genç girişimci Ömer Faruk Yılmaz, art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının gölgesinde iş yerini açtıktan sadece 40 gün sonra kepenk kapatmak zorunda kaldı.

VİDEOLARI BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Dükkanını tuttuğu ilk günden itibaren tüm süreci sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, 31 Ekim 2025'te kiralama sürecini duyurdu, ardından tadilat ve hazırlık aşamalarını adım adım takipçileriyle paylaştı. Mutfak kurulumundan ekipmanlara kadar her detayı gösteren videolar kısa sürede ilgi gördü.

BÜYÜK UMUTLARLA AÇTI, TALİHSİZ ZAMANA DENK GELDİ

Restoran 20 Kasım 2025'te kapılarını açtı. Ancak bu girişim, ülke genelinde tavuk başta olmak üzere bazı gıdalardan kaynaklanan zehirlenme ve ölüm vakalarının sıkça gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Tavuk ürünleri, çiğ köfte ve lahmacun gibi gıdalarla ilgili haberler, tüketicilerin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını ciddi şekilde etkiledi.

40 GÜN SONRA KAPATMA KARARI

Beklenen müşteri ilgisi oluşmayınca Yılmaz, açılıştan yaklaşık 40 gün sonra iş yerini kapatma kararı aldı. "Batıyoruz" başlığıyla paylaştığı son videosunda yaşadıklarını anlatan Yılmaz, dükkanı tuttuğu dönemde bu tür haberlerin olmadığını belirterek, açılışla birlikte art arda yaşanan zehirlenme olaylarının insanları tavuk ürünlerinden uzaklaştırdığını söyledi.

"KİRA VE GİDERLER KARŞISINDA DAYANAMADIK"

Ürün seçiminde kaliteden ödün vermediklerini vurgulayan Yılmaz, "En kaliteli yağı, pirinci ve tavuğu kullandık, üretim sürecini bizzat yönettik. Korkmayıp deneyenler memnun kaldı ancak kira ve giderler karşısında daha fazla dayanamadık" ifadelerini kullandı.