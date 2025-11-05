İslam Memiş'ten altın fiyatları 'Yok artık' dedirten öngörü

Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar sürerken, uzman İslam Memiş, piyasadaki hareketliliği "manipülasyon süreci" olarak nitelendirdi. Memiş, kısa vadede düşüşün sürebileceğini ancak uzun vadede altının yeniden yükseleceğini belirterek 2026 için gram altında 8 bin 800 TL hedefi paylaştı.

"MANİPÜLASYON PİYASASI BAŞLADI"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışları değerlendirdi. Memiş, Ekim ayında başlayan küresel manipülasyon sürecine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Ekim ayında başlayan bir manipülasyon piyasası vardı. Bütün dünyada bir spekülasyon süreci başlattılar. Sosyal medyada 'altın yok, altın kuyrukları var' algısı oluşturuldu. Ancak Kasım itibarıyla Çin Merkez Bankası yeni vergilendirme açıklaması yaptı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın alımını durdurdu. Merkez bankalarında da bir hareketlilik var. Yatırımcının bu dönemde çok dikkatli olması gerekiyor."

"DÜŞÜŞ SÜREBİLİR AMA PANİK YOK"

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede devam edebileceğini belirterek, piyasalardaki son tabloyu şu sözlerle özetledi: "Ekim ayında gram altın 6.282 TL seviyesini görmüştü. Şu an 5.537 TL civarında. Yaklaşık 750 lira değer kaybı yaşandı. Önümüzdeki iki hafta boyunca bu düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz."

Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın alımını durdurmasının piyasada yeni bir denge oluşturduğunu ve fiziki altın işçiliğinde ciddi gerileme yaşandığını da vurguladı: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı. Şimdi 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş gerçek değerini buluyor."

"KASIM FIRSAT AYI OLABİLİR"

Memiş, yatırımcılara "kademeli alım" önerisinde bulundu: "Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları devam ediyor. Altın her zaman güvenli limandır. Bugün itibarıyla yatırımcılar kademeli alımlarına başlayabilir, Kasım sonuna kadar bu süreci tamamlayabilir. Elinde altın olanlar da panik yapmasın; bu düşüşler kalıcı değil, geçici."

2026 İÇİN ALTIN HEDEFİ: 8 BİN 800 TL

Uzun vadede altının yeniden yükseleceğini belirten Memiş, fiyat tahminini de paylaştı: "Gram altın tarafında 5.400–5.500 TL seviyelerini takip edeceğiz. Ancak 2026 yılı hedefimiz gram altında 8 bin 800 TL, ons altında ise 4.880 dolar seviyesidir. Bu nedenle bugünkü düşüşler, yatırımcı için bir alım fırsatıdır."