İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak?

Finans analisti İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve yıl sonu için fiyat tahminlerini paylaştı. Altın yatırımcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu öngörüler, piyasada merakla takip ediliyor. Memiş, küresel ekonomik gelişmelerin, enflasyon oranlarının ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici etkisi olduğunu vurgulayarak, yıl sonuna kadar gram altının değerinde önemli bir yükseliş beklediğini ifade etti. Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak? İşte detaylar...

YIL SONUNDA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 926 liradan işlem görüyor. Altındaki bu artış yatırım yapmak isteyenlerin düşündürüyor. Birçok kişi yıl sonunda altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, yıl sonunda gram altının 3 bin veya 3 bin 500 TL civarında olacağını dile getiriyor.İslam Memiş, "Eğer nakite ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksınız, araba almayacaksanız beklemeye devam edin" dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

27 Eylül Cuma günü gram altının alış fiyatı 2.927,16 TL iken satış fiyatı 2.927,53 TL'dir.

Altının gram fiyatı, yeni güne hafif bir düşüşle başladı ve saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 oranında gerileyerek 2 bin 931 lira seviyesine indi. Aynı saatlerde çeyrek altın 4 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını ise 19 bin 730 liradan alıcı buluyor. Dün, altının ons fiyatı 2 bin 685,6 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak şu anda ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 668 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada 34,1790 liradan alınan dolar, 34,1810 liradan satılıyor. 38,1960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 38,1980 lira olarak belirlendi.