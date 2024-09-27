Üye Girişi
Haberler

İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak?

İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans Analisti İslam Memiş, gram altın hakkında önemli yorumlarda bulundu. Yıl sonunda gram altın fiyatının ne kadar olacağına dair tahminlerini paylaştı. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar, Memiş'in tahminlerini yakından takip ediyor.

Finans analisti İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve yıl sonu için fiyat tahminlerini paylaştı. Altın yatırımcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu öngörüler, piyasada merakla takip ediliyor. Memiş, küresel ekonomik gelişmelerin, enflasyon oranlarının ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici etkisi olduğunu vurgulayarak, yıl sonuna kadar gram altının değerinde önemli bir yükseliş beklediğini ifade etti. Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak? İşte detaylar...

YIL SONUNDA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 926 liradan işlem görüyor. Altındaki bu artış yatırım yapmak isteyenlerin düşündürüyor. Birçok kişi yıl sonunda altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, yıl sonunda gram altının 3 bin veya 3 bin 500 TL civarında olacağını dile getiriyor.İslam Memiş, "Eğer nakite ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksınız, araba almayacaksanız beklemeye devam edin" dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

27 Eylül Cuma günü gram altının alış fiyatı 2.927,16 TL iken satış fiyatı 2.927,53 TL'dir.

Altının gram fiyatı, yeni güne hafif bir düşüşle başladı ve saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 oranında gerileyerek 2 bin 931 lira seviyesine indi. Aynı saatlerde çeyrek altın 4 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını ise 19 bin 730 liradan alıcı buluyor. Dün, altının ons fiyatı 2 bin 685,6 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak şu anda ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 668 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak?

GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada 34,1790 liradan alınan dolar, 34,1810 liradan satılıyor. 38,1960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 38,1980 lira olarak belirlendi.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber İslam Memiş İslam Memiş Ekonomi Finans

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });