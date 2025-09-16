Türkiye finans dünyasında bomba etkisi yaratan gelişme... Sermaye piyasalarının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Işık Ökte, manipülasyon iddialarıyla başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu operasyon, hisse senedi fiyatlarında yapay yükselişler yaratarak küçük yatırımcıyı zarara uğratan işlemleri mercek altına alıyor. Peki, Işık Ökte kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi fonu yönetiyor? Işık Ökte neden gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

IŞIK ÖKTE KİMDİR?

Işık Ökte, Türkiye'nin sermaye piyasalarında analiz, strateji, fon yönetimi ve finansal danışmanlık alanlarında tanınmış bir uzmanıdır. Eğitimini Borsa Robert Lisesi sonrası ABD'de Hamilton College'de ekonomi ve matematik bölümlerinde tamamlamış; ardından finans sektörünün önemli kurumlarında görevler üstlenmiştir. Kariyer yolculuğunda 1994'te Goldman Sachs, Broadway Trading, JP Capital, Finans Invest, Halk Invest ve TEB Invest gibi kuruluşlarda stratejist, başkan yardımcısı ya da portföy yönetimi rolleriyle yer almaktadır. Şu anda fon yöneticisi ve finansal danışman olarak çalışmaktadır.

IŞIK ÖKTE KAÇ YAŞINDA?

Bu konuda güvenilir, doğrulanmış bir kaynak bulunmamaktadır. Doğum tarihi bilgisi açıkça yayımlanmamış olduğundan Işık Ökte'nin yaşı bilinmemektedir ya da kamuya açık kaynaklarda teyit edilmemiştir.

IŞIK ÖKTE NERELİ?

Doğum yeri ya da memleketine dair güvenilir bir bilgiye kaynaklarda rastlanmamaktadır. Eğitimine ve kariyerine dair bilgiler açık; Borsa Robert Lisesi ve Hamilton College gibi kurumlarla ilişkisi biliniyor. Ancak nereli olduğu yönünde doğrulanmış resmi belge ya da haber henüz medyada görünmemektedir.

IŞIK ÖKTE HANGİ FONU YÖNETİYOR?

Mevcut kaynaklarda, "Işık Ökte hangi fonu yönetiyor" sorusuna net bir cevap verecek kadar spesifik bir fon yönetimi bilgisi yer almamaktadır. Verdiğiniz bilgilerde:

Finans Invest'te Başkan Yardımcısı olmuş,

Halk Invest ve TEB Invest'te stratejist olarak görev almış,

Şu anda "fon yöneticisi" olarak faaliyet gösterdiği belirtilmiş, ancak yönetiminde belli bir fonun adı, büyüklüğü ya da fon kapsamında hangi yatırım stratejilerini uyguladığı gibi detaylar güvenilir kamu kaynaklarında açıkça yer almamaktadır.

IŞIK ÖKTE HANGİ KURUMA BAĞLIDIR?

"Işık Ökte hangi kuruma bağlıdır?" sorusunun cevabı, görev aldığı kurumlara bağlıdır; geçmiş ve mevcut görevleri şunlardır:

Halk Invest ve TEB Invest'te stratejist olarak çalışmıştır.

"Finans Invest"'te Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Ayrıca fon yöneticisi ve finansal danışman olarak bağımsız ya da özel fonlarda da çalıştığı bilinmektedir.

Dolayısıyla, "bağlı olduğu kurum" sabit değildir; geçmişte aracı kurumlar ve yatırım şirketleri, şu anda muhtemelen özel fon yapıları ya da danışmanlık kurumları üzerinden faaliyet göstermektedir.

IŞIK ÖKTE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2025 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarında manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hisse senedi fiyatlarında yapay artışlar yaratarak küçük yatırımcıyı mağdur eden usulsüz işlemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu soruşturmada Işık Ökte dahil 14 şüpheli için gözaltı kararı verilmiştir. Bu iddialar arasında:

Piyasalarda manipülatif işlem yapma,

Hisse senedi fiyatlarını gerçek dışı şekilde yükseltme,

Küçük yatırımcıların zarar görmesine yol açacak usulsüz işlemler bulunuyor.

Henüz mahkeme süreci tamamlanmamış; suçlamaların kesinliği ve Işık Ökte'nin rolü hâlâ yasal mercilerce incelenmektedir.