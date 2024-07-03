İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73; memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.