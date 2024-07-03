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İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne?

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Emeklilerin merakla beklediği zam oranları açıklandı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belirlendi. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları araştırılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ne kadar maaş alacağı merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73; memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne?

SSK VE BAĞ-KUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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