İş GYO, Marmara Park AVM'nin bulunduğu Esenyurt'taki arsayı satıyor

İş GYO, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu Esenyurt'taki arsayı satacağını duyurdu.

KAP açıklamasında ön alım hakkı çerçevesinde 2.711.908.000 TL + KDV satış bedeliyle önce Alman Ece'nin şirketlerinden İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye teklif sunulacağı belirtildi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN 1 AY SÜRESİ VAR

Aynı arsanın bitişiğindeki iki parsel de 15.365.000 TL + KDV bedelle önce aynı şirkete teklif edilecek. İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin ise teklifi değerlendirmek için bir ay süresi bulunuyor.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTILAR

İş GYO'dan KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle; "Yönetim Kurulumuzun 23/09/2024 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirketimize ait olan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 21 Ada, 110 parsel (üzerinde Marmarapark Alışveriş Merkezi bulunmaktadır) ile bitişiğindeki 102 ve 103 no.lu parsellerin satışına yönelik yapılan satış görüşmeleri sonucunda parsellerin tamamı için Şirketimize satın alma teklifi gelmiştir.

Söz konusu satın alma teklifi çerçevesinde teklif sahibine parsellerin satışı yapılmadan önce; 110 no.lu parsele ilişkin İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin sahip olduğu ön alım hakkı çerçevesinde ilgili parselin 2.711.908.000 TL + KDV satış bedeli ile öncelikli olarak İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye satışına ilişkin teklif sunulmasına vesöz konusu 110 no.lu parselin satış teklifi kapsamında; ilgili parsele bitişik konumdaolan 102 ve 103 no.lu parsellerin toplam 15.365.000 TL + KDV bedel ileadı geçen şirkete satışına ilişkin teklif sunulmasına ve teklifin kabulü halinde 110 nolu parsel ile birlikte 102 ve 103 nolu parsellerin İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetim A.Ş.'nesatılmasına karar verilmiştir."