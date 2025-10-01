İş Gıda kimin, sahibi kim? İş Gıda markaları neler? Neden iflas etti?

Türkiye'nin en büyük hızlı servis restoran zincirlerinden biri olan İş Gıda AŞ, 500'ü aşkın KFC ve Pizza Hut restoranının sahibi olarak tanınıyordu. Ancak şirket, uzun süredir devam eden mali sıkıntılar ve konkordato süreçlerinin ardından İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas ettirildi. Peki, İş Gıda kimin, sahibi kim? İş Gıda markaları neler? İş Gıda eden iflas etti? İş Gıda'nın bünyesi ve iflas süreci hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

İŞ GIDA KİMİN, SAHİBİ KİM?

İş Gıda AŞ, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi olarak biliniyor ve sahibi İlkem Şahin'dir. Şirket, İş Holding çatısı altında faaliyet gösteriyordu ve Türkiye pazarındaki yabancı hızlı servis restoran yatırımlarının yönetiminde kritik bir rol üstleniyordu. Özellikle Yum! Brands ile yaptığı lisans anlaşmaları sayesinde, KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye'deki tüm operasyonlarını yönetiyordu.

Ancak finansal sorunlar, İş Gıda'nın sahibi olduğu bu dev zincirlerin geleceğini tehdit eder hale geldi. İş Holding ve bağlı şirketleri, mali yapılarını korumak amacıyla konkordato başvurusunda bulunmuştu, fakat mahkeme nihai kararıyla şirketin iflasını onayladı.

İŞ GIDA MARKALARI NELER?

İş Gıda AŞ'nin portföyünde Türkiye genelinde faaliyet gösteren iki büyük uluslararası marka bulunuyordu:

KFC (Kentucky Fried Chicken): Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan, dünya çapında tanınan hızlı servis restoran markası.

Pizza Hut: Klasik pizzaları ve geniş menüsü ile Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren bir zincir.

İflas kararıyla birlikte KFC restoranlarının bir kısmı HD Holding tarafından devralınırken, Pizza Hut için alıcı bulunamadı ve marka Türkiye pazarından tamamen çekilmiş oldu. Bu gelişme, tüketici ve çalışanlar açısından ciddi bir belirsizlik yaratıyor.

İŞ GIDA İFLAS MI ETTİ?

Evet, İş Gıda AŞ ve bağlı şirketi İshway Gıda Dağıtım AŞ için İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. Mahkeme, şirketin toplam borcunun 4 milyar 360 milyon 570 bin TL olduğunu açıkladı. Bu borcun yaklaşık 1 milyar TL'si Yum! Brands'a olan alacaklardan oluşurken, Türkiye'deki yabancı sermayeli bir özel bankaya olan borç ise 541 milyon TL seviyesinde.

Konkordato sürecinde şirket, borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflemiş, geçici ve kesin mühletler almıştı. Ancak süreç sonunda mali yükümlülüklerini yerine getiremeyince iflas kaçınılmaz hale geldi.

İŞ GIDA NEDEN İFLAS ETTİ?

İş Gıda'nın iflasının arkasında birden fazla faktör bulunuyor:

Büyük Borç Yükü: 4,4 milyar TL'ye ulaşan borç, şirketin mali dengelerini sürdürememesine neden oldu.

Konkordato Sürecinin Yetersizliği: Mahkeme tarafından tanınan geçici ve kesin mühletler, borçların yapılandırılması için yeterli olmadı.

Çalışan Sayısındaki Dramatik Düşüş: Yıl başında 5 bin 200 kişi çalıştıran İş Gıda'da süreç boyunca 3 bin 28 kişi ödenek aldı. Bugün geriye sadece 81 çalışan kaldı. Bu durum, operasyonel kapasiteyi ciddi şekilde düşürdü.

Marka ve Yatırım Sorunları: KFC'nin bir kısmının devralınmasına karşın, Pizza Hut'ın Türkiye'den çekilmesi, şirketin ana gelir kaynaklarından birini kaybetmesine yol açtı.

Mahkeme sürecinde, şirket avukatları iflas kararının varlıkların atıl duruma düşmesine yol açacağını belirtirken, bazı alacaklı vekilleri mühletin uzatılmasını talep etti. Alacaklılar arasında Türkiye Voleybol Federasyonu gibi kurumlar da bulunuyordu.