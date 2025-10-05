İrfan Can neden yok? Samsunspor Fenerbahçe maçında İrfan Can Eğribayat neden yok sakat mı, cezalı mı?

Fenerbahçe'de gözler, kadroda yer almayan İrfan Can Eğribayat'a çevrildi. Peki, genç file bekçisi neden maçta yok? Samsunspor- Fenerbahçe karşılaşmasında İrfan Can Eğribayat sakatlığı nedeniyle mi forma giyemiyor, yoksa cezası mı var? İşte merak edilen detaylar…

İRFAN CAN NEDEN YOK?

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, başarılı file bekçisinin üç gün önce akşam gerçekleştirilen idmanda ayağına aldığı darbe sonucunda sağ ayak baş parmağında kırık meydana geldiği duyuruldu.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonunda önemli bir rol üstlenmişti. Brezilyalı kaleci Ederson ile dönüşümlü olarak görev yapan İrfan Can'ın sakatlığı sonrasında teknik ekibin planlarında değişikliğe gidileceği öğrenildi.

TARIK ÇETİN İKİNCİ KALECİ OLACAK

İrfan Can'ın yokluğunda Tarık Çetin, takımın ikinci kalecisi olarak görev yapacak. Ayrıca genç eldiven Engin Can Biterge de maç kadrosuna dahil edilecek isimler arasında yer alacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF MORALİ KORUMAK

Sakatlık haberine rağmen sarı-lacivertliler, önümüzdeki karşılaşmalara moralli bir şekilde hazırlanmayı sürdürüyor. Teknik direktör, kadroda oluşan değişikliğe rağmen takımın dengesini korumayı hedefliyor.

İRFAN CAN NEDEN YOK?

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığıyla ilgili resmi bir duyuru yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı kalecinin üç gün önce yapılan akşam antrenmanında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen İrfan Can, sarı-lacivertli takımın kaleci rotasyonunda önemli bir isimdi. Brezilyalı kaleci Ederson ile dönüşümlü olarak görev yapan genç file bekçisinin sakatlığı sonrasında teknik heyetin kaleci planlamasında değişikliğe gideceği öğrenildi.

TARIK ÇETİN GÖREV ALACAK

İrfan Can'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla birlikte Tarık Çetin, Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi konumuna geçecek. Öte yandan genç kaleci Engin Can Biterge'nin de maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.

MORALİ KORUMA HEDEFİ

Sakatlık haberi moral bozukluğu yaratmış olsa da Fenerbahçe, önümüzdeki maçlara yüksek motivasyonla hazırlanmayı sürdürüyor. Teknik ekip, kadroda meydana gelen değişikliklere rağmen takımın dengesini ve moralini korumayı amaçlıyor.