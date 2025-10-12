12 Ekim 2025 tarihinde Fenerbahçe kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla hem İrfan Can Kahveci hem de Cenk Tosun'un "alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını" duyurdu. Açıklamada kararın gerekçesine yer verilmedi; yalnızca bu tek cümle ile duyuru yapıldı. Bu durum, taraftarlar ve spor kamuoyunda yoğun spekülasyonlara zemin hazırladı. Peki, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı bırakıldı? Detaylar haberimizde...

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

İrfan Can, Fenerbahçe için uzun süredir kilit bir oyuncu konumundaydı. Kulüp, Ocak 2025'te sözleşmesini 3 yıl uzatarak 2028'e kadar uzattığını duyurmuştu. Ancak teknik ekip değişimleri, yeni transferler ve sistemsel tercihler, onun formaya erişimini zorlaştırmıştı. Bazı kaynaklar, teknik direktörün oyuncuyu sistem dışı bırakma eğilimi taşıdığı yorumunda bulunuyor.

Milli takım kadrosundan çıkarılmasının gerekçesi "sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanması" olarak verildi. Bu durum, kulüp – oyuncu arasında bir senkronizasyon problemi olduğu izlenimi yaratıyor. Eğer gerçekten bir sakatlık ya da sağlık problemi varsa, bunun kulüp bazında da değerlendirilmesi gerekir. Ancak resmi açıklamada bu yönde hiçbir bilgi paylaşılmadı; yalnızca kararın "alınan karar gereği" olduğu vurgulandı.

Kulüpler bazen iç disiplin gerekçeleri nedeniyle oyuncuları kadro dışı bırakabilir. Ancak Fenerbahçe'nin açıklamasında bu yönde bir ibare yer almadı. Ne idari bir ceza ne de disiplin kuruluna atıf yapıldı; bu da kamuoyunda "gizli nedenler mi var?" sorusunu öne çıkardı.

CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye 2024 yazında 2 yıllık bir sözleşmeyle katıldı. Ancak sezon boyunca Dzeko ve Youssef En-Nesyri gibi forvetlerle rekabet etmek durumunda kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho, lig ve Avrupa maçlarında tercihini daha çok bu iki isme yöneltti. Bazı karşılaşmalarda Cenk Tosun, sadece maç sonlarında kısa süreler alabildi.

Cenk Tosun'un başka bir kulübe transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti, ancak teknik ekibin ekipte yaşanan sakatlıklar çerçevesinde onu takımda tutmaya karar verdiği konuşuluyor. Bazı kaynaklar, teknik ekibin planlamasında Cenk'in geleceğini garanti altına almak için bu kararı aldığını yazıyor.