İrfan Can Kahveci haftalar süren suskunluğunu bozdu! Çıkan iddiaları yalanladı

İrfan Can Kahveci haftalar süren suskunluğunu bozdu! Çıkan iddiaları yalanladı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medyadan açıklama yaptı. Milli oyuncu, prim için takım arkadaşları ile kavga ettiği haberlerini kesin bir dille yalanladı.

  • İrfan Can Kahveci, prim nedeniyle takım arkadaşlarıyla kavga ettiği iddialarını yalanladı.
  • İrfan Can Kahveci, sakatlığını atlattığını ve antrenmanlara devam ettiğini belirtti.
  • İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yönetiminin kararına saygı duyduğunu ve takım arkadaşlarıyla sorun yaşamadığını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, haftalar sonra suskunluğunu bozarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

PRİM İÇİN KAVGA ETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

İrfan Can Kahveci, prim nedeniyle takım arkadaşlarıyla kavga ettiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Milli isim, yaptığı açıklamada "Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu." dedi.

İşte İrfan Can Kahveci'nin o açıklaması:

"Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım.

Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim.

Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil.

Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor.

Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım.

"KESİNLİKLE YAŞANMADI"

Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu. Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım.

"AYNI DURUŞU GÖRMEK İSTİYORUM"

Ben tüm itibarımı koyuyorum ortaya aksini iddia eden bir kişi bile varsa ondan da aynı duruşu görmek istiyorum. Bu dönemde halimi hatırımı soran sevdiğim insanlara ve gazetecilere bile cevap atmadım yanlış anlaşılmalar olmaması için.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Dön artık kimin ne dediği ne düşündüğü umrumda değil. FB nin sana,seninde FB ihtiyacın var. Biz futbol oynayan, futboluyla taraftarı coşturan İrfan Can' ı özledik...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
