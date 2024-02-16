Inter - Salernitana maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Inter - Salernitana maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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INTER - SALERNİTANA MAÇI KAÇ KAÇ?

Inter - Salernitana maçı 2-0'lık Inter üstünlüğü ile devam ediyor.

INTER - SALERNİTANA MAÇI CANLI YAYIN

Inter - Salernitana maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Inter - Salernitana maçını şifresiz izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

INTER - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter - Salernitana maçı saat 23.00'te başlayacak.

INTER - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN?

Inter - Salernitana maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

INTER - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter - Salernitana maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

INTER - SALERNİTANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter - Salernitana maçı Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.