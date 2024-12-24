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İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar: 900 bin TL'ye satılan eve bakın

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 900 bin TL'ye ilana konulan ev, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Harabeyi andıran evin videosu kısa sürede viral olurken "Köpek bağlasan durmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son dönemlerde ev ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlar gündemdeki yerini korurken Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 900 bin TL'ye ilana konulan evi görenler gözlerine inanamıyor.

"KÖPEK BAĞLASAN DURMAZ"

Kısa sürede viral olan evin görüntülerinin altına "Köpek bağlasan durmaz", "Cinayet mahalli gibi", "Üstüne para verseler almam", "Testere filmi bu evde çekildi", "Korku filmleri çekenlere duyurulur" şeklinde yorumlar yapıldı.

İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar: 900 bin TL'ye satılan eve bakın
Kaynak: Haberler.com / Emlak
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

menteşeleri kilidi saymıyorum bir kapı kolu bin lira o paraya ne alacaktınız asansörlü klimalı kombili kartonpiyerli saten boyalı duş kabinli mutfak dolaplı lüks dairemi

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Ne hale geldi ülke

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

900 bin liraya başka ne alınabilir ki

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Haber YorumlarıAlkurt:

Devlet büyüklerimiz, piyasaya ağırlığını ayarını koymazlarsa, at hırsızları at oynatir

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Haber Yorumlarımurat yıldız:

Aç gözlülük dedikleri bu olması gerek.allah böylelerini ıslah etsin

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