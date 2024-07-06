İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi?
UEFA Euro 2024 hedefine ulaşmak isteyen İngiltere-İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İngiltere-İsviçre maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İngiltere-İsviçre maçı ne zaman?
UEFA Euro 2024 heyecanla beklenen müsabakada İngiltere- İsviçre karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İngiltere- İsviçre maçı şifresiz mi? İngiltere- İsviçre maçı hakemi kim? İngiltere- İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İngiltere- İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere- İsviçre maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
06-07-2024 İNGİLTERE VS İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
İngiltere ile İsviçre arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI HANGİ GÜN?
İngiltere-İsviçre Maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere-İsviçre Maçı, saat 19:00 başlayacak.
İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İngiltere ve İsviçre, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Çeyrek Final maçı, Düsseldorf'da, Merkur Spiel Arena Stadyumu'nda oynanacak.