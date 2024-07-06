İngiltere-İsviçre maçı CANLI ANLATIM! İngiltere-İsviçre maçı kaç kaç? İngiltere-İsviçre maç özeti!

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EURO 2024 İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ?

1' Maç başladı

8' Dan Ndoye'un ceza sahasında içeriye çevirdiği topu Kobbie Mainoo uzaklaştırdı.

13' İngiltere'nin atağında Harry Kane ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Daniele Orsato maçı devam ettirdi.

45' ilk yarı sonucu: İngiltere 0-0 İsviçre

50' İsviçre'de Breel Embelo'nun şutunu Jordan Pickford kurtardı. Embolo'nun şutu maçtaki ilk isabetli şut oldu.

75' GOL İsviçre, Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

80' GOL | İngiltere, Bukayo Saka ile maça yeniden dengeyi getirdi. Durum 1-1

90' Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı, karşılaşmaya uzatmaya gitti.

94' İngiltere'de Declan Rice'ın şutunu Yann Somer kurtardı.

105' Karşılaşmada ilk uzatma devresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

113' İsviçre'de Schar'ın şutu üstten dışarıya gitti.

119' İsviçre'de Amdouni'nin şutunu Pickford kurtardı. Pozisyonun devamında Widmer'in şutu üstten dışarıya gitti.

120' Mücadelede 1-1'lik eşitlikle tamamlandı, karşılaşma penaltılara gitti.