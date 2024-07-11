Üye Girişi
Haberler

İngiltere daha önce Avrupa Şampiyonu oldu mu, Dünya Şampiyonu oldu mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere millî futbol takımı, İngiltere'yi ulusal organizyasyonlarda temsil eden futbol takımıdır ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. Peki, İngiltere Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu oldu mu?

1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı ünvanına sahiptir. İngiltere'de oynanan maçlar genellikle Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır. İngiltere Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu oldu mu?

İNGİLTERE DÜNYA ŞAMPİYONU, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU MU?

Futbolun beşiği diye adlandırılan İngiltere Dünya'da millî takımlar arasında ilk resmî futbol maçını 1872'de İskoçya ile oynamış, karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştır.

1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup eden İngiltere tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanma şansını bir kere finalde kaybeden İngiltere millî takımı, en farklı galibiyetini 1882 yılında İrlanda'yı 13-0 yenerek elde etmiştir.

İngiltere Kupa Sayıları:

1 Dünya Kupası

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Futbol Dünya Gündem Spor Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Bakmadan Geçme

YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 11 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İspanya daha önce Avrupa Şampiyonu oldu mu, Dünya Şampiyonu oldu mu? İngiltere daha önce Avrupa Şampiyonu oldu mu, Dünya Şampiyonu oldu mu? 11 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu?
Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title