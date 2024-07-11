İngiltere daha önce Avrupa Şampiyonu oldu mu, Dünya Şampiyonu oldu mu?

1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı ünvanına sahiptir. İngiltere'de oynanan maçlar genellikle Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır. İngiltere Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu oldu mu?

İNGİLTERE DÜNYA ŞAMPİYONU, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU MU?

Futbolun beşiği diye adlandırılan İngiltere Dünya'da millî takımlar arasında ilk resmî futbol maçını 1872'de İskoçya ile oynamış, karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştır.

1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup eden İngiltere tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanma şansını bir kere finalde kaybeden İngiltere millî takımı, en farklı galibiyetini 1882 yılında İrlanda'yı 13-0 yenerek elde etmiştir.

İngiltere Kupa Sayıları:

1 Dünya Kupası