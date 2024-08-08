İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, İlkin Aydın kimdir?
İLKİN AYDIN KİMDİR?
Doğum: 5 Ocak 2000 (24 yıl yaşında), Ankara, Türkiye
Boy: 1,83 m
Şu andaki takımı: Türkiye
Takım arkadaşları: Derya Cebecioğlu, Emine Arıcı, Buse Ünal, DİĞER
Kilo: 67 kilogram (148 lb)
Mevcut kulübü: Galatasaray
Numarası: 2
İlkin Aydın (d. 5 Ocak 2000, Ankara), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray'da smaçör olarak oynayan Türk voleybolcu. Daha öncesinde, İlbank ve TVF Spor Lisesi kulüplerinde forma giydi.
2023'te Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2024 yılında, Paris Olimpiyatları'na katılan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrosuna alındı.