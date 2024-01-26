İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödeme tarihleri!

İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu sorusu gündeme gelirken 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı merak ediliyor. İlave tediye ödeme tarihleri nedir, ne zaman başlıyor soruları araştırılıyor. İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödeme tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Resmi Gazete'de yayımlanan 6772 sayılı Kanun çerçevesinde, Devlet ve bağlı kurumlarda görev yapan işçilere yönelik ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Kamu işçilerini ilgilendiren bu karara göre, 2024'te verilecek ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da yapılacak. Detaylar Resmi Gazete'de yer aldı.

2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, devlet ve bağlı kurumlarda görev yapan işçilere yönelik ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, kamu işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci bölümü bugün itibarıyla hesaplarına yatırılmaya başlandı. Kamu çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.